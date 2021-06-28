Орловец накопил 92 штрафа ГИБДД и едва не лишился права водить машину Фото: Архив "КП"

Житель Залегощенского района едва не лишился права водить машину из-за накопившихся у него штрафов ГИБДД. Их у него 92 на общую сумму более 90 тысяч рублей.

Однако спешить оплачивать свои нарушения правил дорожного движения мужчина не спешил. Он проигнорировал уведомления судебного пристава об оплате долга. В итоге действие возымели только меры принудительного исполнения - постановление об ограничении в специальном праве на управление автомобилем.

- Данная мера принудительного исполнения оказалась действенной. Не желая становиться пешеходом, правонарушитель оплатил задолженность по 92 штрафам ГИБДД в размере свыше 90 тысяч рублей в полном объеме, - рассказали «КП» в пресс-службе Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области.