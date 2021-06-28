Погода в Орле на 28 июня-2 июля: жара немного спадет, но не надолго

Погода в Орле на 28 июня-2 июля 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Знойная жара, накрывшая Орловскую область на минувшей неделе, немного спадет, но не надолго. С 28 июня по 2 июля 2021 к теплой погоде добавятся дожди. Об этом сообщают синоптики Росгидрометцентра.

В понедельник, 28 июня, ожидается облачная погода. Днем воздух прогреется до +26 градусов тепла, ночью +18 градуса. В течение дня и в темное время суток прогнозируется дождь. Ветер южный 3 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт.ст.

Во вторник, 29 июня, вновь облачно и небольшой дождь. Днем столбики термометров поднимутся до +24 градуса, ночью +16. Ветер западный 5 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.

В среду, 30 июня, небольшой кратковременный дождь и облачная погода. Днем +24 градусов, ночью +16 градусов. Ветер западный 4 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

В четверг, 1 июля, небольшой кратковременный дождь продолжится. Однако небо будет ясное. Днем уже +27 градусов, ночью +16 градусов. Ветер западный 5 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

В пятницу, 2 июля, столбики термометров достигнут +29 градусов днем и +18 ночью. Вновь возможен небольшой дождь и облачность. Юго-западный ветер полностью стихнет. Атмосферное давление 738 мм рт.ст.