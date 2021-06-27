Жительнице Орла предстоит ответить за убийство своего знакомого Фото: Архив "КП"

В Орле передают в суд дело о поножовщине в доме на Новой улице. Трагедия произошла утром 30 марта 2021 года. Тогда конфликт на фоне распития алкоголя закончился убийством.

Обвиняемой в убийстве 58-летнего мужчины проходит 56-летняя жительница Советского района города. Как установили сотрудники Следственного комитета, будучи в состоянии алкогольного опьянения, она ударила своего знакомого ножом в грудь. Ранение оказалось не совместимым с жизнью, мужчина скончался на месте.

- Следствием выполнен значительный объем следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств преступления: проведены осмотры места происшествия и предметов, допросы 14 свидетелей, 17 судебных экспертиз. В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.