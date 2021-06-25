Общественники призвали чиновников отремонтировать тротуар на Сурена Шаумяна

Местами, следа от асфальта не осталось. Фото: региональный штаб ОНФ

В Орле активисты ОНФ написали обращение в городскую администрацию обращение с просьбой отремонтировать тротуар на улице Сурена Шаумяна в Советском районе. Сейчас пешеходная дорожка тут переживает не лучшие времена.

Тротуар выглядит уставшим на отрезке примерно в километр: от улицы Красноармейской до Полесской. Когда-то здесь было асфальтовое покрытие, но сейчас, местами, от него не осталось и следа. При этом на указанном участке немало многоквартирных домов, здесь люди идут к центру города - в направлении бульвара Победы, а также в сторону областной клинической больницы.

- Если в сухую погоду по тротуару еще можно пройти, то во время дождей он превращается в одну большую лужу. По этой причине мы предложили администрации Орла внести пешеходную дорожку в планы ремонта улично-дорожной сети, - прокомментировал ситуацию Юрий Власов, активист регионального штаба ОНФ.

Соответствующее обращение направлено в администрацию города.