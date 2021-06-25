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Общество25 июня 2021 11:07

Орловских школьников приглашают подзаработать в экоотрядах в июле

Подростков обеспечат необходимым инвентарем и окажут материальную поддержку
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловских школьников приглашают поработать в экоотрядах

Орловских школьников приглашают поработать в экоотрядах

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле стартует очередной набор в экоотряды по санитарной очистке города. Школьники, достигшие 14 лет, смогут не только внести свой вклад в благоустройства областной столицы, но и подзаработать.

Материальную поддержу для юных работников экоотрядов выделят занятости районов Орла. Они же будут вести табель посещаемости. Школьников обеспечат полностью обеспечат необходимым инвентарем и проведут инструктаж для новичков.

- Всего с начала года по состоянию на 25 июня участие в мероприятиях по временной занятости несовершеннолетних в районах Орла и Орловской области приняли 1,4 тысяч подростков, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Желающих попасть в экоотряды ждут с документами в муниципальном управлении коммунального хозяйства Орла (Наугорское шоссе, 27а, 3 этаж, кабинет № 3). Здесь с подростками заключают срочные трудовые договоры о временной занятости.