В Орле появились два новых сквера, аллея и улица Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 24 июня, в Орле прошла очередная сессия горсовета. На ней депутаты окончательно одобрили предложения о появлении в областной столице двух новых скверов, аллеи и улицы. Ранее этот вопрос рассматривался на профильных комитетах. Итак, новые общественные территории появятся во всех четырех районах Орла.

В Советском районе на улице Новикова будет располагаться сквер Орловцев-тружеников Кузбасса. Название выбрали в честь 300 лет открытия Кузнецкого каменноугольного бассейна.

В Железнодорожном районе возле Детской поликлиникой №3 появится сквер «Артек». Его название приурочили к 100-летнию в 2025 году известного детского лагеря.

В Заводском районе Орла теперь появится улица Маршала Куликова. Она будет расположена между улицей Саханской и улицей Чеченевой, на участке параллельном Планерной и Машкарина. Имя улицы дали в честь Маршала Советского Союза и Почетного гражданина Орла Виктора Куликова. С инициативой выступил губернатор Андрей Клычков.

В Северном районе от памятника «Металлург» до пересечения с улицей Раздольной теперь будет аллея Металлургов.

- С инициативой в адрес администрации Орла обратился коллектив Орловского сталепрокатного завода, который в скором времени отметит 55-летний юбилей. Эта территория включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», - сообщает пресс-служба администрации Орла.