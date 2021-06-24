Орловец предстает перед судом из-за смерти приятеля во время сбора цветного металла

Орловец предстает перед судом за смерть приятеля во время сбора цветного металла. Фото: СУ СК России по Орловской области

В скором времени перед судом в Орле предстанет 66-летний мужчина, случайно убивший своего 57-летнего знакомого во время «охоты» за цветным металлом. Трагедия произошла в Северном районе города 28 марта 2021 года.

Сотрудники регионального Следственного комитета установили, что мужчины решили раздобыть цветной металл из металлической конструкции на производственно-заготовительном участке предприятия ООО «ОрМет». Пострадавший попросил приятеля спросить на эту конструкцию металлический блок, чтобы разбить на куски. Использовали они для этого мостовой кран.

Просьбу орловец выполнил, металлическая плита упала на конструкцию и та разлетелась. Один из ее кусков угодил прямо в голову находившегося по близости мужчины. Он скончался на месте спустя непродолжительное время.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.