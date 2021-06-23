Орловца задержали в супермаркете за попытку украсть 10 видов сыра

Любителя сыра задержали росгвардейцы Фото: Архив "КП"

В Орле мужчину задержали за попытку украсть 10 видов сыра из супемаркета. Он набрал и пытался пронести мимо кассы продукции на 5 тысяч рублей.

Любитель сыра орудовал в сетевом магазине в Железнодорожном районе города. Подозрительным поведение мужчины показалось продавцам, они нажали тревожную кнопку. На место происшествия прибыли росгвардейцы, которые патрулировали улицы неподалеку. Как оказалось, посетитель супермаркета и вправду пытался пронести продукции на приличную сумму.

- Росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении мужчину и обнаружили в его сумке сыр различных вкусовых и ценовых категорий. Для дальнейшего разбирательства силовики передали 34-летнего злоумышленника в районный отдел полиции, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.