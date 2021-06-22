В орловском селе женщину задержали за кражу телевизора у соседки

Уголовное дело полицейские завели по статье "Кража" Фото: Архив "КП"

В Орловской области полицейские раскрыли кражу телевизора. За похищение дорогостоящей техники задержали 54-летнюю женщину.

Жительница Колпнянского района обратилась в местный отдел полиции с заявлением о краже: пропал широкоформатный телевизор. Владелица исчезнувшей техники пояснила, что на какое-то время покидала дом и не запирала дверь. Этим-то и воспользовалась, как выяснилось в дальнейшем, ее односельчанка.

- В настоящее время данная гражданка допрошена в качестве подозреваемой. Впоследствии полицейские обнаружили и изъяли похищенное по месту работы подозреваемой, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело полицейские завели по статье "Кража". Суда дожидаться покусившаяся на чужое имущество женщина будет под подпиской о невыезде.