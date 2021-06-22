Коронавирус в Орле на 22 июня 2021: заболело 65 человек, еще 4 умерло

В Орловской области снова стала расти заболеваемость коронавирусом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Федеральный оперштаб представил статистику по распространению коронавируса в регионах России. В Орловской области, как и по стране в целом, наблюдается рост заболеваемости ковидом. Рассказываем, сколько человек заболело, выздоровело и скончалось в Орле и области на 22 июня 2021 года.

За сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 65 орловцев. За месяцы наблюдения в регионе выявлено 36 728 случаев заражения коронавирусом среди населения.

Выписано по выздоровлению за последние сутки меньше пациентов, чем заболело: 55 человек закрыли больничные. Всего излечилось 34 862 жителя Орловской области.

Скончалось еще 4 человека по данным федерального оперштаба. За все время наблюдения в Орловской области от коронавируса умер 721 человек.