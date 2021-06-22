В Орле состоялась акция «Свеча Памяти», приуроченная к 80-летию Великой Отечественной войны

В Орле состоялась акции «Свеча Памяти» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 22 июня, в наше стране вспоминают скорбную дата – День начала Великой Отечественной войны. Ровно 80 лет назад, на рассвете, немецко-фашистские захватчики вторглись на территорию СССР.

В Орле состоялась акции «Свеча Памяти» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В День памяти и скорби в Орле состоялась акция «Свеча Памяти». В четыре часа утра красные лампадки загорелись на четырех площадках города – на бульваре Победы, в сквере Гуртьева, сквере Танкистов и на улице Ленина перед МФЦ.

В Орле состоялась акции «Свеча Памяти» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Также Свеча Памяти загорелась поздно вечером 21 июня на площади Комсомольцев. Здесь волонтеры Победы выложили из свечей надпись «Орел помнит».

В Орле состоялась акции «Свеча Памяти» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Акцию поддержали волонтеры, участники военно-патриотических клубов, поисковики, полицейские и первые лица региона.

В Орле состоялась акции «Свеча Памяти» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Каждый, кто желает присоединиться к акции «Свеча Памяти», может зайти на сайт деньпамяти.рф и зажечь виртуальную лампадку. Каждая свеча — 1 рубль в пользу ветеранов боевых действий, - сообщает пресс-служба администрации Орла.