В Ливнах водитель «Лады» сбил 48-летнего мужчину на пешеходном переходе. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В субботу, 19 июня, на улице Кирова в Ливнах произошла авария с участием пешехода. Под машину на пешеходном переходе попал 48-летний мужчина.

ДТП случилось в начале 12 часа дня. 59-летний водитель «Лады Калины» ехал в сторону улицы Карла Маркса и не успел затормозить.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Напомним, за минувшие выходные в регионе было зарегистрировано 21 ДТП, среди которых четыре с пострадавшим. Травмы получили семь человек.