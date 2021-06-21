Коронавирус в Орловской области на 21 июня 2021: умерли два человека, заболел 61

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В Орловской области зафиксировали 61 новый случай заражения коронавирусом. Такие данные представил сегодня, 21 июня 2021, федеральный оперштаб. Всего за время пандемии заболели уже 36 663 жителя региона.

В настоящее время на лечении находятся 1139 человек. Накануне из больниц выписались 52 орловца. Всего за весь период вылечились 34 807 человек.

Умерли за полтора года пандемии 717 орловцев. Сегодня оперштаб подтвердил еще два летальных исхода.

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В Орловской области вновь начался рост заболеваемости.