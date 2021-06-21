Авария на Знаменке под Орлом: в ДТП пострадали пять человек

Авария на Знаменке под Орлом 19 июня 2021. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В субботу, 19 июня, в Орловском районе в поселке Знаменка произошло серьезное ДТП. Иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в «ВАЗ». В итоге пострадали пять человек.

Авария на Знаменке произошла в районе половины одиннадцатого часа вечера. 30-летний водитель «Киа» ехал в направлении автодороги «М-2 Крым» и начал поворот на Школьную улицу. В этот момент во встречном направлении (прямо) ехал «ВАЗ» с 20-летним водителем за рублем. Избежать столкновения не удалось.

Оба автомобиля оказались сильно искорежены. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.

- В результате ДТП 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ» и его пассажиры (трое мужчин 20-ти и 21 года, а также 20-летняя девушка) получили телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.