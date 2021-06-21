В Орле из-за сгоревшей детской коляски и двух велосипедов закоптило три этажа пятиэтажки

Очаг возгорания находился на первом этаже дома на улице Гайдара в Орле Фото: Архив "КП"

Накануне, 20 июня, в пятиэтажном жилом доме на улице Гайдара в Железнодорожном районе Орла произошел пожар. Огонь вспыхнул под лестницей одного из подъездов около 11 часов вечера.

Очаг возгорания находился на первом этаже, где под лестницей располагались детская коляска и два велосипеда. Они полностью сгорели.

- В результате пожара подъезд закопчен с первого по третий этажи. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.