Орловские села Речица и Судбище станут населенными пунктами воинской доблести

Два села в Орловской области станут населенными пунктами воинской доблести. Такое звание получит Судбище в Новодеревеньковском районе и Речица в Ливенском.

Почетное звание сельским населенным пунктам присвоят в преддверии очередной годовщины начала Великой Отечественной войны: с того момента прошло 80 лет. Решение было принято на вчерашней, 18 июня, сессии облсовета. При этом если Речица получит звание населенного пункта воинской доблести за мужество и отвагу бойцов во временя операции Великой Отечественной "Ливенский щит", то Судбищу его присвоят за стойкость защитников села в 1555 году, в Судбищенской битве.

- 11 населенным пунктам уже присвоено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». В их числе: пос. Кромы, пос. Тросна, пос. Верховье, с. Вяжи-Заверх, с. Алексеевка, с. Красное, с. Кривцово, с. Протасово, с. Крупышино, г. Мценск, г. Ливны, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.