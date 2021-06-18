Навстречу Дню города: в Орле стартовал фотоконкурс

В преддверии Дня города в Орле стартовал фотоконкурс Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле стартовал фотоконкурс "Навстречу дню города". Запустил его перед 455-летием областной столицы мэр Юрий Парахин. Поучаствовать в творческом соревновании и побороться за приз может любой желающий.

Для участия в конкурсе необходимо на камеру мобильника сделать фото с городских улиц или любимого места в Орле, а затем выложить снимок в социальных сетях с соответствующим хэштегом - навстречуднюгорода.

- Давайте вместе покажем, насколько красив наш город! Делитесь фотографиями Орла (сделанными на телефон, не на профессиональную технику). Это может быть закат над Стрелкой, любимое место в городе — все, что угодно! - обратился к орловцам мэр.

Лучший снимок определят сами горожане. Побидителя ждет тематический приз.

455 лет город Орел отметит 5 августа 2021 года.