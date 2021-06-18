В Орел поставили 1700 доз вакцины "ЭпиВакКорона"

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В Орловскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Прививку новым препаратом смогут сделать 850 жителей региона.

Об этом сообщил и.о. главы Департамента здравоохранения региона Владимир Николаев. Ситуацию с вакцинацией обсудили на заседании оперштаба, которое состоялось 18 июня.

- Поступившая вакцина будет доступна для использования в медицинских учреждениях. Первой дозой вакцины "ЭпиВакКорона" привито 2136 человек, второй дозой – 1024 человека, - отметил Николаев.

Привилось в Орловской области порядка 23% населения. Самая массово используемая вакцина - "Спутник V". Ей привилось более 71 тысячи человек. В целом вакцинацию завершили 72 768 орловцев.