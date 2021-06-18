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Здоровье18 июня 2021 10:08

В орловских больницах свободно 30% коек для пациентов с коронавирусом

Всего в регионе развернуто 866 специализированных мест для пациентов с COVID-19
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В больницах Орловской области свободно 30% коек для пациентов с коронавирусом. В общей сложности в регионе развернуто 866 специализированных мест для больных COVID-19.

Такая информация прозвучала накануне, 18 июня, на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Как отметил и.о. начальника Департамента здравоохранения Владимир Николаев, сейчас приостановлена работа по выводу койко-мест из ковидного статуса. Отметим, ранее перепрофилированные под больных коронавирусом места возвращали обычным пациентам.

Также во время заседании оперштаба был отмечен рост заболеваемости коронавирусом в Орловской области, увеличение случаев пневмоний.