В орловских больницах свободно 30% коек для пациентов с коронавирусом

В больницах Орловской области свободно 30% коек для пациентов с коронавирусом. В общей сложности в регионе развернуто 866 специализированных мест для больных COVID-19.

Такая информация прозвучала накануне, 18 июня, на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Как отметил и.о. начальника Департамента здравоохранения Владимир Николаев, сейчас приостановлена работа по выводу койко-мест из ковидного статуса. Отметим, ранее перепрофилированные под больных коронавирусом места возвращали обычным пациентам.

Также во время заседании оперштаба был отмечен рост заболеваемости коронавирусом в Орловской области, увеличение случаев пневмоний.