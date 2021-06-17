Коронавирус в Орле на 17 июня 2021: заболело 49 человек, еще 3 умерли

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Федеральный оперштаб представил обновленную статистику распространения коронавируса в регионах России. В Орловской области на 17 июня 2021 зафиксированы новые случаи заражения и летальные исходы, выздоровевших за сутки меньше, чем заболевших.

Заболело за сутки еще 49 орловцев. Общее число заразившихся коронавирусом - 36 441 человек.

Выздоровело и выписано 42 пациента. В общей сложности болезнь смогли победить 34 615 жителей региона.

Смертельных случаев коронавируса за сутки в Орловской области зафиксировано, согласно федеральным данным, еще 3. За время пандемии коронавирус унес жизни 705 человек.

В Орловской области сохраняются ограничения по коронавирусу и, не исключено, что в ближайшее время они будут ужесточены. О таком возможном исходе событий сообщил вчера, 17 июня, губернатор Орловской области Андрей Клычков. В соседних регионах уже наблюдается рост заболеваемости.