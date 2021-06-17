В Орле из-за проблем с проводкой сгорела легковушка

В Орле сгорела легковушка Фото: Архив "КП"

Накануне вечером, 17 июня, пожарные в Орле тушили горящий автомобиль. Возгорание случилось в отечественной легковушке "Лада Приора".

Спасателям сигнал о ЧП поступил около восьми часов вечера. Как оказалось, очагом пожара стало подкапотное пространство автомобиля. Пожарные прибыли на место происшествия в гаражный кооператив в Заводском районе Орла.

- В результате пожара выгорело подкапотное пространство. Предположительная причина пожара аварийный режим работы электрической проводки. Ущерб от пожара в настоящий момент устанавливается, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В происшествии, к счастью, обошлось без пострадавших.