Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 июня 2021 10:33

В Орле из-за проблем с проводкой сгорела легковушка

В ЧП, к счастью, обошлось без пострадавших
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Орле сгорела легковушка

В Орле сгорела легковушка

Фото: Архив "КП"

Накануне вечером, 17 июня, пожарные в Орле тушили горящий автомобиль. Возгорание случилось в отечественной легковушке "Лада Приора".

Спасателям сигнал о ЧП поступил около восьми часов вечера. Как оказалось, очагом пожара стало подкапотное пространство автомобиля. Пожарные прибыли на место происшествия в гаражный кооператив в Заводском районе Орла.

- В результате пожара выгорело подкапотное пространство. Предположительная причина пожара аварийный режим работы электрической проводки. Ущерб от пожара в настоящий момент устанавливается, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В происшествии, к счастью, обошлось без пострадавших.