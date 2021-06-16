Многодетным семьям на Орловщине к учебному году выплатят по 677 рублей

Многодетным семьям выплатят по 677 рублей на каждого ребенка Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области многодетным семьям выплатят по 677 рублей к началу учебного года. Такую сумму перечислят на каждого ребенка.

Единовременное пособие перечислять начнут с 1 июля 2021 года. Чтобы его получить, надо подать заявление в соцзащиту по месту жительства.

- Подать заявление о назначении и выплате единовременного пособия к началу учебного года можно только в течение III квартала 2021 года, то есть в период с 1 июля по 30 сентября текущего года, - сообщили в Департаменте соцзащиты.

С собой необходимо иметь паспорт, данные счета, справку из школы.