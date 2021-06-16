Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле пьяный мужчина устроил дебош в больнице. Орловец обложил медиков матом, крушил мебель и буянил прямо в медицинском учреждении, пока его не утихомирили силовики.

Инцидент произошел в Советском районе. В больницу пришел нетрезвый посетитель, он пробрался в приемный покой прося оказать ему срочную медицинскую помощь. Началась перепалка в медперсоналом, "пациент" пытался отстоять свою точку зрения размахивая руками и круша мебель. Работникам больницы пришлось вызывать подмогу. По сигналу тревоги прибыли силовики.

- Росгвардейцы задержали хулигана и выяснили, что 35-летний орловец проживает вместе со своей семьей в Орле. Установить, что послужило причиной шумного дебоша теперь предстоит сотрудникам полиции, которым наряд росгвардии передал правонарушителя для дальнейшего разбирательства, - сообщили "КП" в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.