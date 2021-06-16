В Орле появится улица Маршала Куликова и сквер Артек Фото: Архив "КП"

В Заводском и Железнодорожном районах Орла появится улица Маршала Куликова и сквер Артек. Такое предложение в рамках двух праздничных дат поддержали члены профильного комитета горсовета 16 июня.

Так, в Заводском районе города запланировано появление улицы Маршала Куликова. Расположена она будет на участке от улицы Саханской до улицы Чечневой (909-квартал). Название выбрали не случайно, а к 100-летию орловца Маршала Советского Союза Виктора Куликова.

Сквер Артек расположится в Железнодорожном районе Орла возле детской поликлиникой № 3 (улица Герцена, 21). Название выбрали в честь столетия лагеря «Артек». Территорию планируют включить в программу «Формирование современной городской среды на территории города на 2018-2024 годы».

- Окончательное решение по наименованию улицы и сквера будет принято на сессии горсовета 24 июня, - сообщает пресс-служба горсовета Орла.