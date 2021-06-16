Театр, музыка, стихи: под Орлом пройдет литературный вечер «Один день в творчестве Л.Н. Толстого»

Под Орлом пройдет поэтический вечер «Один день в творчестве Л.Н. Толстого» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В конце июня жителей и гостей Орловской области ждет большое культурное событие - поэтический вечер «Один день в творчестве Л.Н. Толстого». Пройдет оно на территории парка-отеля «Мечта» в поселке Зеленый шум.

В культурную атмосферу XIX века смогут погрузиться все желающие и совершенно бесплатно. Гостей ждет поэтическая дуэль, литературная ярмарка, ремесленные ряды. Один из главных событий станет театрализованное выступление актеров Орловского академического театра им. Тургенева.

Кроме того, на поэтическом вечере можно будет выиграть бесплатное участие в экскурсионном автопробеге «ЛитераТур» по местам, связанным с жизнью и творчеством трех великих классиков: Ивана Тургенева, Афанасия Фета и Льва Толстого. Для этого нужно будет принять участие в конкурсе чтецов «Перо Л.Н. Толстого».

- Мероприятие организовано Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры. Литературный вечер является продолжением цикла мероприятий масштабного историко-литературного фестиваля «Золото Русской Литературы», посвящённого сохранению памяти о жизни, творчестве и взаимоотношениях трех великих писателей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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КОГДА? ГДЕ?

27 июня в 15:00

парк-отель «Мечта» (поселок Зеленый шум, Орловский район)

Подробности о мероприятии можно узнать в официальной группе мероприятия в соцсетях.