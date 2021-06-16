Под Орлом сорняки на поле обошлись владельцу в десять тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Станово-Колодезьском сельском поселении Орловского района владелец двух земельных участков поплатился за сорняки. В ходе рейда инспекторов Россельхознадзора было выявлено зарастание бурьяном двух полей общей площадью 2,4 га.

В результате орловца привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, ему выдали предписание о необходимости привести свои поля в порядок.

- Причиной нарушения явилось непроведение агротехнических и агрохимических мероприятий по борьбе с сорной растительностью на землях сельскохозяйственного назначения, - сообщили «КП» в пресс-службе Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.