В Орле при строительстве пешеходного моста через Оку возникли проблемы с поставкой материалов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В пятницу, 11 июня, в Орле прошло заседание профильного комитета облсовета по строительству и ЖКХ. В центре внимания – ход реконструкции Красного моста, перекрытого еще 1 февраля 2021 года, и строительство временного пешеходного моста через Оку.

Напомним, более месяца назад работы на Красном мосту в Орле приостановили из-за проблем с проектно-сметной документации.

Ситуацию с Красным мостом в Орле обсудили на комитете облсовета. Фото: пресс-служба Орловского облсовета

- При демонтаже плиты проезжей части и выборки грунта основания на подъездах к мосту было установлено, что толщина подпорных стенок оказалась больше, а пролет между ними (от 8 м до 11,7 м) меньше проектного габарита (12 м). Данные факты невозможно было выявить в результате проведенного ранее обследования, - пояснил в ходе заседания комитета Дмитрий Кузнецов, начальник МКУ «Управление капитального строительства г. Орла».

Возникли проблемы и с пешеходным мостом. Его должны были достроить еще в середине апреле-начале мая, однако пока из воды видны только сваи.

- Возникла проблема с поставкой материала, сроки оказались продолжительными, - сообщил Дмитрий Кузнецов.

Отметим, на минувшей неделе на Красном мосту с официальным визитом побывал прокурор области Владислав Малкин. Идут расследования двух уголовных дел, проводится проверка расходования бюджетных средств в ходе реконструкции.