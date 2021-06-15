В Советском районе Орла из-за загоревшегося лифта эвакуировали жильцов Фото: Архив "КП"

В минувшие выходные, 12 июня, в Советском районе Орла на улице Матросова произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил кабину лифту в районе трех часов ночи.

В подъезде многоэтажке возникло сильное задымление. Едкий дым быстро распространился по этажам. Прибывшие на место ЧП пожарные вывели из подъезда 20 человек.

- На месте работали сотрудник 1-й пожарно-спасательной части и специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ). Пострадавших нет. Причина пожара выясняется специалистами, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.