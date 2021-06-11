Погода на День России в Орле: тепло, но дожди продолжатся

Погода на День России в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области продолжаются ежедневные дождь. На улице до жарко, то сыро и прохладно. На День России и грядущие праздничные выходные с 12 по 14 июня 2021 погода в Орле существенно не изменится. Публикуем полный прогноз погоды от Росгидрометцентра.

В субботу, 12 июня, в регионе ожидается пасмурная погода и дождь. Днем температура воздуха будет достигать +23 градуса тепла, ночью +12. Ветер западный 1 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

В воскресенье, 13 июня, дожди уже кратковременные и не такие интенсивные. Переменная облачность, временами даже будет проглядывать солнце. Днем +24 градуса тепла, ночью +12. Ветер южный 4 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.

В понедельник, 14 июня, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Температура днем будет достигать +24, ночью +13. Ветер юго-восточный 1 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.