В Мценске спасатели вытащили 10-летнего мальчика, провалившегося между бетонными плитами. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Сегодня днем, 11 июня, в городе Мценск спасатели пришли на помощь десятилетнему мальчику, который случайно провалился во время игры между бетонными плитами. Ребенок застрял и не мог выбраться самостоятельно.

ЧП произошло в половине третьего часа дня в гаражном кооперативе микрорайона Коммаш. Мальчик гулял вместе с другом. Последний и сообщил на телефон службы спасения 112 о том, что с товарищем случилась беда.

мальчик провалился между блоками в гаражном кооперативе микрорайона Коммаш. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Уже через несколько минут к месту происшествия прибыли сотрудники МЧС России и медики. Высвобождать ребенка из бетонной западни пришлось с помощью гидравлического инструмента и подручных средств.

Спасатели раздвинули бетонные блоки и вытащили мальчика. Все время спасательной операции на месте дежурили сотрудники скорой помощи. К счастью, серьезных травм ребенок не получил.

- По внешним признакам серьезных травм у мальчика нет, но чтобы провести более детальный осмотр, медики увезли его в больницу, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.