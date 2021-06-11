Накануне Дня России пятнадцати юным орловцам торжественно вручили паспорта

Пятнадцати юным орловцам торжественно вручили паспорта. Фото: пресс-служба администрации Орла

В четверг, 10 июня, в Военно-историческом музее Орла состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов пятнадцати юным жителям города.

По традиции событие приурочили к празднованию Дня России. Паспорта ребятам вручал начальник финансово-экономического управления администрации города Орла Алексей Степанов. Присутствовали на мероприятии также представители Совета ветеранов, члены ОНФ, общественники.

- Уверен, что все здесь присутствующие с честью и достоинством пронесут звание гражданина Российской Федерации через всю жизнь. Я думаю, что вы добьетесь всего задуманного. Любите, творите, созидайте, – обратился к молодежи Алексей Степанов.