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Здоровье11 июня 2021 13:41

Орловские магазины и кафе оштрафовали на 623 тысячи рублей за нарушение масочного режима

В регионе продолжают действовать ограничительные меры и надзор за ними
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловские магазины и кафе оштрафовали на 623 тысячи рублей за нарушение масочного режима

Орловские магазины и кафе оштрафовали на 623 тысячи рублей за нарушение масочного режима

Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают фиксировать нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Не соблюдение масочного режима обошлось для орловских магазинов и общепита уже в 623 тысячи рублей убытков в виде штрафов.

Об этом накануне, 10 июня, на заседании регионального оперштаба сообщил замруководителя Департамента промышленности и торговли Орловской области Анатолий Новиков.

- За прошедшую неделю сотрудниками Департамента было составлено 47 протоколов, направлено 22 извещения о необходимости явки для составления протокола, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на Анатолия Новикова.

Напомним, в регионе продолжают действовать ограничительные меры и надзор за ними.