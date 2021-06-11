Орловские магазины и кафе оштрафовали на 623 тысячи рублей за нарушение масочного режима Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают фиксировать нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Не соблюдение масочного режима обошлось для орловских магазинов и общепита уже в 623 тысячи рублей убытков в виде штрафов.

Об этом накануне, 10 июня, на заседании регионального оперштаба сообщил замруководителя Департамента промышленности и торговли Орловской области Анатолий Новиков.

- За прошедшую неделю сотрудниками Департамента было составлено 47 протоколов, направлено 22 извещения о необходимости явки для составления протокола, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на Анатолия Новикова.

Напомним, в регионе продолжают действовать ограничительные меры и надзор за ними.