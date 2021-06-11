В День России орловцам раздадут ленты с триколором Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Завтра, 12 июня, в Орле пройдет молодежная акция «Россия – единая и непобедимая!». В честь Дня России волонтеры будут бесплатно раздавать ленты с бело-сине-красным триколором всем желающим.

Акция пройдет на городских площадках, распложенных в четырех районах облцентра: в Заводском районе - у памятника героям-комсомольцам Орловщины (Комсомольская площадь), в Советском районе - на улице Ленина, в Железнодорожном районе - в сквере Танкистов и в Северном районе - на площади около Культурно-досугового центра «Металлург» (улица Металлургов, дом № 17).

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, воспитанники центра «Десантник» начнут раздавать ленты с трех часов дня.