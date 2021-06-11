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Общество11 июня 2021 12:41

В День России орловцам раздадут ленты с триколором

Акция будет проходить на четырех площадках облцентра
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В День России орловцам раздадут ленты с триколором

В День России орловцам раздадут ленты с триколором

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Завтра, 12 июня, в Орле пройдет молодежная акция «Россия – единая и непобедимая!». В честь Дня России волонтеры будут бесплатно раздавать ленты с бело-сине-красным триколором всем желающим.

Акция пройдет на городских площадках, распложенных в четырех районах облцентра: в Заводском районе - у памятника героям-комсомольцам Орловщины (Комсомольская площадь), в Советском районе - на улице Ленина, в Железнодорожном районе - в сквере Танкистов и в Северном районе - на площади около Культурно-досугового центра «Металлург» (улица Металлургов, дом № 17).

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, воспитанники центра «Десантник» начнут раздавать ленты с трех часов дня.