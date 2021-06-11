Орловчанка провернула в аптеке кражу кошелька, претворившись его владелицей Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла поход в аптеку обернулся для 46-летней женщины неожиданной находкой и двумя уголовными делами. Дама обнаружила чужой кошелек с 16 тысячами рублей и банковскими картами, но не только забрала его себе, но и устроила целое представление с переодеванием.

Хитрая женщина хорошо изучила свою находку и затем отдала ее провизору. Вскоре она вернулась, но уже под видом владелицы кошелька. Орловчанка «замаскировалась», чтобы сотрудница аптеки ее не узнала. Для этого она предварительно переоделась.

Когда провизор попросила незнакомку описать кошелек, дама с уверенностью рассказала, как он выглядит и что в нем есть. Сотрудница аптеки не заподозрила обман и отдала вещь «владелице».

Орловчанка успела потратить свыше 7 тысяч рублей, а затем на ее след вышли сотрудники полиции.

- Возбуждены уголовные дела по статье 159 (Мошенничество) и статье 158 УК РФ (Кража). В настоящее время жительница Северного района допрошена в качестве подозреваемой. Данной гражданке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.