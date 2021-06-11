Коронавирус в Орловской области на 11 июня 2021: умерли еще три человека

Коронавирус в Орловской области на 11 июня 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области скончались еще три человека с диагностированным коронавирусом. По данным на 11 июня 2021, пандемия унесла жизни 689 жителей региона разных возрастов. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в Орловской области зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом. Всего же за более чем год пандемии заболели 36 156 человек.

Смогли победить заболевание 34 350 орловцев смогли победить заболевание. Накануне из стационаров и из под домашнего наблюдения выписались по выздоровлению 42 человека.

Продолжают лечение 1117 человек.