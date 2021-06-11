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Здоровье11 июня 2021 11:44

Коронавирус в Орловской области на 11 июня 2021: умерли еще три человека

Заболеваемость постепенно снижается, но число летальных исходов продолжает увеличиваться
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области на 11 июня 2021

Коронавирус в Орловской области на 11 июня 2021

Фото: Архив "КП"

В Орловской области скончались еще три человека с диагностированным коронавирусом. По данным на 11 июня 2021, пандемия унесла жизни 689 жителей региона разных возрастов. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в Орловской области зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом. Всего же за более чем год пандемии заболели 36 156 человек.

Смогли победить заболевание 34 350 орловцев смогли победить заболевание. Накануне из стационаров и из под домашнего наблюдения выписались по выздоровлению 42 человека.

Продолжают лечение 1117 человек.