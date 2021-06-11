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Общество11 июня 2021 11:26

В Орле временно закрыли кошачий мини-зоопарк

На кото-выставке обнаружили нарушения в содержании хвостатых
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орле временно закрыли кошачий мини-зоопарк. Фото: архив "КП"

В Орле временно закрыли кошачий мини-зоопарк. Фото: архив "КП"

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле временно закрыли кошачий мини-зоопарк «Федерация кошек», разместившийся в ТЦ «Модус». Специалисты Россельхознадзора выявили на кото-выставке нарушения в содержании хвостатых питомцев.

Отметим, первыми тревогу забили общественники и зоозащитники. Видеосюжет о сомнительной организации мини-зоопарка показал телеканал «Истоки» 1 июня 2021 года. После этого кошачьей историей заинтересовались в профильном ведомстве.

- В месте проведения мероприятия отсутствуют недоступные для людей зоны с укрытиями для животным. Имеющиеся в наличие домики для кошек, размещенные непосредственно в клетках, не обеспечивают должного для них укрытия. Посетители имеют возможность доставать кошек из укрытия, что является нарушением, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Теперь организаторам мини-зоопарка выдано предписание немедленно устранить нарушения.