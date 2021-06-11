Орловские следователи проверяют информацию об опоздавшей к пациентке «скорой» Фото: Архив "КП"

В Орловской области началась доследственная проверка ситуации с опоздавшей к пациентке машины скорой помощи. Женщина умерла в ожидании медиков, добиравшихся к ней домой по бездорожью.

Информацию о трагедии сообщили журналисты телеканала «Первый областной» в программе «Главные новости» от 10 июня 2021. По озвученным данным, ЧП произошло в поселке Зареченский Моховицкого сельского поселения Орловского района.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием проверяется своевременность выезда и прибытия сотрудников службы скорой медицинской помощи к пациенту. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.