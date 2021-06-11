Специализированный дом ребенка в Орле вернется к штатному режиму с 21 июня Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Специализированный дом ребенка в Орле планируют вернуть к привычному доковидному формату работы. Возвращение к штатному режиму намечено на 21 июня. Об этом стало известно на заседании оперштаба 10 июня 2021.

Напомним, с начала пандемии все социальные учреждения с постоянным пребыванием людей (дома ветеранов, интернаты) перешли на закрытый (сменный) режим работы. Теперь, после начала вакцинации, они постепенно из него выходят.

Так, на 16 июня запланировано возобновление обычного режима работы в Богдановском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

- При выходе бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания из закрытого (сменного) режима поручено организовать тестирование персонала, не прошедшего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции один раз в 14 дней, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.