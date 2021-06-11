Призыв в армию-2021: 30 новобранцев из Орла будут нести службу в северной столице

30 новобранцев из Орла будут нести службу в северной столице. Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орловской области продолжается весенняя призывная кампания-2021. В этом году региону необходимо отправить в армию свыше 250 человек. Несколько отправок в военные части уже прошло. В том числе, и в северную столицу.

В Санкт-Петербург в этом году уже отправили нести службу 30 новобранцев из Орла.

- Весенний призыв граждан на военную службу продлится до 15 июля 2021 года, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Отметим, пандемия продолжает вносить свои коррективы в призывной процесс. Перед отправкой все новобранцы проходят тестирование на коронавирус.