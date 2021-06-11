Заболеваемость коронавирусом в Орловской области постепенно снижается Фото: Архив "КП"

Заболеваемость коронавирусом в Орловской области постепенно идет на спад. Об этом говорят данные, озвученные региональным Роспотребнадзором на заседании оперштаба 10 июня.

По информации руководителя ведомства Александра Румянцева, за минувшую неделю количество новых случаев заражения COVID-19 сократилось на 6% в сравнении с предыдущей.

- Средний темп прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю составил 0,12% (средний темп прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю по РФ – 0,23%). Коэффициент распространения инфекции (Rt) составляет 0,96, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на доклад Александра Румянцева.

При этом новые случаи заболевания зафиксированы во всех районах области.