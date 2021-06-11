В Орле на Кромском шоссе «Рено Логан» сбил женщину на дороге 10 июня 2021. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В четверг, 10 июня, в Заводском районе Орла неподалеку от ТМК «Гринн» произошло ДТП с участием пешехода. Под машину попала 70-летняя женщина, переходившая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Авария произошла в восемь часов утра в районе дома №1 по Кромскому шоссе, вблизи остановки общественного транспорта. 22-летний водитель «Рено Логан» ехал в сторону Машиностроительной улицы, когда произошел наезд на пешехода.

- В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. Отпущена домой, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.