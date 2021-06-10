Орловский тубдиспансер с 15 июня вернется к прежнему режиму работы

В медучреждениях Орла возобновляется оказание помощи в прежнем режиме Фото: Архив "КП"

Орловский противотуберкулезный диспансер с 15 июня вернется к прежнему режиму работы. Об этом стало известно на заседании регионального оперштаба по борьбе с covid-19 сегодня, 10 июня.

Как отметил и.о. главы регионального депздрава Владимир Николаев, не только тубдиспансер вернется к обычному, "доковидному", режиму работы. Также в больнице им. Семашко возобновится оказание некоторых видов медицинских услуг пациентам. При этом продолжается и оказание помощи пациентам, больным коронавирусом.

- В регионе продолжается работа по оказанию помощи пациентам, больным COVID-19, проходящим лечение в условиях поликлинического стационара и на дому. Сегодня под наблюдением в амбулаторно-поликлинических учреждениях находятся 659 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, 222 человек – с сомнительными ПЦР-анализами, 9 человек – носители коронавирусной инфекции, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.