В Орле произойдут изменения в некоторых маршрутах автобусов

Схема движения некоторых автобусов изменится Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле некоторые изменения претерпела схема движения городского транспорта. Они коснулись нескольких маршрутов: где-то изменится конечная остановка, где-то станет больше машин.

О нововведениях рассказали в мэрии. Так, автобусы, у которых раньше конечной был "ГРИНН", теперь пойдут до Высоковольтной улицы. Это позволит уезжать на городском транспорте жителям поселка Соловьиная роща. Больше автобусов, а именно 6, станет на маршруте №28 "ГРИНН- Цветаева". Автобусы под №21 пойдут до санатория Лесного и будут делать петлю.

- Перед поворотом с Московского шоссе на Металлургов для удобства жителей близлежащих домов автобусы будут осуществлять заезд на остановочный пункт, расположенный у въезда в троллейбусное депо, - рассказали в пресс-службе Администрации Орла.

Кроме того, по информации мэрии, перевозчики закупают низкопольные автобусы, их станет больше на городских маршрутах.