Орловец остался без мобильника, пустив к себе в дом гостя

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Житель Орловской области остался без мобильника, пустив к себе домой гостя. Телефон у мужчины похитил его же товарищ.

Инцидент произошел в Ливенском районе. В полицию обратился владелец пропавшего мобильника с заявлением о краже. Он рассказал, что накануне пропажи у него гостил знакомый, но свою возможную причастность к пропаже сотового молодой человек отрицал. За дело взялись полицейские.

- Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу устройства совершил тот самый знакомый потерпевшего. У молодого человека сотрудники полиции изъяли похищенный сотовый телефон, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Дело возбуждено и расследуется по статье "Кража". Подозреваемый будет ждать суда под подпиской о невыезде.