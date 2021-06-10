Собака в добрые руки: в Орле ищут хозяев или кураторов для бездомных питомцев

Специальные проект расскажет о бездомных собаках: можно забрать питомцев себе, стать волонтером или куратором Фото: Ольга СУПОНЕВА

Акция "Собака в добрые руки" стартовала в Орловской области. Жителям региона предлагают онлайн познакомиться с историями брошенных четверолапых и приютить кого-то из бездомышей у себя.

Акцию организовала областная администрация вместе с приютом "Альфа". Проблема бездомных собак в Орле и области стоит остро, государственного приюта для животных нет по сей день. Организаторы надеются привлечь внимание орловцев к историям бездомных питомцев и найти для них любящие семьи.

Познакомиться с историей собак можно на специально созданном сайте здесь.

Как пояснили в пресс-службе регионального Правительства, можно не только забрать собаку домой, но и стать волонтером или куратором.