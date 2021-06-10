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Общество10 июня 2021 13:44

Мусор на площади Жукова в Орле убрали

Общественное пространство оказалось замусоренным после того, как отсюда съехал цирк
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: скриншот яндекс.карты

Фото: скриншот яндекс.карты

В Орле с площади Жукова убрали мусор. Ранее здесь скопились разные бытовые отходы после того, как уехал цирк.

О том, что общественное пространство убрано, сообщил мэр Орла Юрий Парахин в своем инстаграме.

- Сказано - сделано! Мусора на площади Жукова больше нет. Осталось помыть асфальт, а цирку - вывезти оставшиеся вагончики, - сообщил орловцам градоначальник.

Ранее площадь Жукова оказалась в неприглядном состоянии. Власти призывали уехавший цирк навести порядок, мэр даже собирался привлечь к решению проблемы судебных приставов. Но в итоге конфликт разрешился.