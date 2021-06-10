Орловцы смогут привиться от коронавируса в мобильных пунктах на выходных 12-14 июня

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле в грядущие длинные выходные снова будут работать мобильные пункты вакцинации. Сделать прививку в ФАПах на колесах смогут жители разных районов города.

Расписание работы мобильных прививочных пунктов представили в городской администрации. В субботу 12 июня получить бесплатную вакцину от коронавируса можно с 8.00 до 15.00 на ярмарках выходного дня: площадях Жукова и Комсомольской.

В воскресенье 13 и 14 июня медики приедут в Северный район. С 9.00 до 16.00 прививочные пункты примут на улице Кукушкина в районе магазина "Магнит" (13 числа), а также в районе "Линии" на Михалицына (14 числа).

Также в эти даты ФАПы ждут орловцев в Железнодорожном районе. 13 июня прививку можно сделать на улице Высокой,1 (район магазина "Пятерочка"), а 14 числа на Ливенской, 18 (рядом с центром соцобслуживания). Медики будут работать с 9.00 до 16.00.

Не забудьте с собой взять паспорт, полис и СНИЛС. Прививку сделают практикующие медики из городских поликлиник.