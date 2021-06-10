В Орловской области ремонт идет на 133 дорогах

В Орловской области сейчас сезон дорожного ремонта Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области идет ремонт 133 дорог. Региону в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выделено почти 2 миллиарда рублей.

О том, как продвигается работа, рассказал губернатор Андрей Клычков во время традиционного прямого эфира в соцсетях. Всего к ремонту в этом сезоне запланировано 189 участков дорог, 32 из них уже привели в порядок.

- Дополнительно выделены средства на ремонт 8 дорог в городе Орле, Залегощи, Ливенском, Мценском, Урицком, Свердловском районах. В 2022 году будут завершены работы по реконструкции моста через реку Сосна на автомобильной дороге Вахново – Важжова в Ливенском районе, - рассказал Андрей Клычков.

Общий объем финансирования составляет 1 миллиард 926 миллионов рублей.