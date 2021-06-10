Коронавирус в Орле на 10 июня 2021: заболело 45 человек, еще 3 умерло

В Орловской области вновь зафиксировано несколько десятков случаев заражения коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Орловской области на 10 июня 2021 вновь зафиксировано несколько десятков случаев заражения коронавирусом и смертельные случаи COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Согласно представленным данным за сутки коронавирус подтвердился еще у 45 орловцев. Всего, за месяцы наблюдения, заболело 36 110 человек.

Выздоровело и выписано за последние сутки 42 человека. Болезнь смогли победить за время пандемии 34 308 орловцев.

Смертельных случаев COVID-19 зафиксировано еще 3. Пандемия унесла жизни 686 жителей Орловской области.