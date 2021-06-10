В Орле спасатели вызволили провалившуюся в люк собаку

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле спасатели сова не прошли мимо угодившего в беду четвероногого. На этот раз сотрудник МЧС достали собаку из люка.

Инцидент произошел в Заводском районе города накануне вечером, 9 июня. В службу спасения позвонили неравнодушные очевидцы: в люк на Автовокзальной провалилась собака. Животное никак не могло выбраться самостоятельно, не смогли помочь дворняге и прохожие.

- На место выезжали сотрудники техногенной группы областной поисково-спасательной службы, которые помогли вытащить собаку из люка, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

За прошлые сутки в общей сложности орловские спасатели выезжали на ликвидацию разных происшествий 10 раз. Среди них пожары, помочь людям, изъятие снарядов времен войны.